подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июля 2020, воскресенье, 14:00 330
Общество 2020-07-12T14:15:01+03:00
Українські Новини
За сутки в Киеве снизилось количество новых случаев коронавируса в 2 раза

За сутки в Киеве снизилось количество новых случаев коронавируса в 2 раза

Ольга Фандорина
Киев, Карантин, коронавирус в Киеве, Заболеваемость коронавирусом
Карантин в Киеве
Карантин в Киеве

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 11 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 67 человек до 6 182.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Среди заболевших: 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет; 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет; 3 девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и 2 мальчика — 12 и 14 лет.

В том числе заболели двое медиков.

11 июля в больницы столицы были госпитализированы 11 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Днепровском районе — 14 случаев,  Соломенском — 13 и Святошинском — 9.

В мире за сутки почти 215 000 новых случаев коронавируса: статистика на 12 июля.

Украина тестирует 4 лекарственных препарата для борьбы с коронавирусом.

Тем временем, 10 июля количество новых случаев COVID-19 после 4-денного роста снизилось на 2,3% до 800, новых летальных - увеличилось на 50% до 27 человек, а 9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345.

Больше новостей о: Киев Карантин коронавирус в Киеве Заболеваемость коронавирусом

Сегодня в Украине 123-й день карантина: что можно ...
"Гейзер" выше девятиэтажки. В Киеве на Березняках ...
В Украине за сутки снизилось количество заболевших...
В Киеве второй день подряд растет количество случа...
В Украине за сутки снизилось количество заболевших COVID-19: смертность упала больше, чем на 50%
Сегодня в Украине 123-й день карантина: что можно и нельзя делать
Новости
Зеленский помиловал десять человек за полгода 14:24
За сутки в Киеве снизилось количество новых случаев коронавируса в 2 раза 14:00
В Луганской области не осталось открытого огня: тлеет лесная подстилка 13:24
В российском Хабаровске уже три дня идут антипутинские протесты: на улицы вышли десятки тысяч человек 12:59
В зоне ООС ранены двое украинских военных 12:13
больше новостей
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты" 23:45
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Смерчи в Кирилловке. Скриншот Видео
В курортной Кирилловке засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом 23:24
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников 12:46
Стриптиз. Фото: Pixabay
В Киеве закрыли стриптиз-клуб - стрептизерши танцевали без масок 12:40
больше новостей
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok