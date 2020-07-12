За сутки в Киеве снизилось количество новых случаев коронавируса в 2 раза

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 11 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 67 человек до 6 182.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Среди заболевших: 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет; 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет; 3 девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и 2 мальчика — 12 и 14 лет.

В том числе заболели двое медиков.

11 июля в больницы столицы были госпитализированы 11 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Днепровском районе — 14 случаев, Соломенском — 13 и Святошинском — 9.

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Тем временем, 10 июля количество новых случаев COVID-19 после 4-денного роста снизилось на 2,3% до 800, новых летальных - увеличилось на 50% до 27 человек, а 9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345.