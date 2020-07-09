Сегодня состоится ВНО-2020 по истории Украины. Что нужно знать абитуриентам

После того, как выпускники 7 июля составили тестирование по английскому языку, сегодня состоится ВНО-2020 по истории Украины. На тестирование зарегистрировалось более 264 тысяч человек, которое продлится 150 минут, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Все участники тестирования будут выполнять задачи сертификационной работы по истории Украины. Тест насчитывает 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла.

Допускать участников в пункты будут в 9:50 до 10:50.

Чтобы сдать ВНО, все участники тестирования должны иметь с собой необходимые документы:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен до пункта проведения ВНО ", – говорится в сообщении.

Если участник тестирования прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Также рекомендуется взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

"Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования", – говорится в сообщении.

Результаты тестирования по истории Украины огласят до 25 июля.

Ранее Українські Новини сообщали, ВНО-2020 по украинскому языку и литературе состоялось 30 июня.

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля на информационных страницах участников тестирования.