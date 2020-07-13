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13 июля 2020, понедельник, 11:27 105
Общество 2020-07-13T11:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится ВНО 2020 по биологии. Какие условия тестирования

Сегодня состоится ВНО 2020 по биологии. Какие условия тестирования

Ирина Николенко
Внешнее независимое тестирование, Абитуриенты, ВНО-2020, выпускники-2020, Правила ВНО-2020
ВНО 2020 по биологии. Фото: pixabay.com
ВНО 2020 по биологии. Фото: pixabay.com

После того, как 9 июля выпускники составили ВНО по истории Украины, сегодня происходит тестирование по биологии. На него зарегистрировались более 113 тысяч абитуриентов, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Для прохождения ВНО 2020 по биологии зарегистрировались 113 895 человек. Для них созданы 7711 аудиторий в 486 пунктах тестирования. Тест насчитывает 50 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 82 балла.

Допуск участников к пункту начался в 9:50 и продолжался до 10:50. "Если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО", – говорится в сообщении.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

  • оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
  • паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен до пункта проведения ВНО", – говорится в сообщении.

Также в Центре добавляют, что при составлении тестов абитуриенту запрещается иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы.

Ранее Українські Новини сообщали, в ВНО 2020 по истории Украины приняли участие на 32% меньше абитуриентов, чем зарегистрировались.

Также 7 июля состоялось ВНО по английскому языку, на которое зарегистрировались 117,6 тысяч абитуриентов.

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