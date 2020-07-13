Одесса готовится к шторму. Людям рекомендуют оставаться дома

Шторм в Одессе в 2018 году

Шторм в Одессе в 2018 году

Сегодня, 13 июля, об ухудшении погодных условий предупреждают во многих украинских областях, в частности, в Одессе. По прогнозам УкрГидрометцентра, в там прогнозируют сильные порывы ветра, дожди и шторм.

Так, в Одессе ожидаются порывы ветра до 15-24 метров за секунду. Кроме того, в море будут волны высотой до одного метра. Днем температура составит 20-22 градуса, ночью похолодает до 14-16 градусов.

Такие погодные условия метеорологи назвали небезопасными.

Жителям Одессы рекомендуют максимально ограничить свои передвижения по городу. Также в этот день лучше не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач, потому что в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Как сообщали Українські Новини, непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине.

Тем временем, в Херсонской области прошел смерч. Вреда домам иди людям он не причинил.

А на прошлой неделе сразу два смерча наблюдали в Запорожской области возде Кирилловки. Такие необычные погодные явления все чаще случаются на юге Украины.