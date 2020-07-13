Непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине

Непогода, о которой сообщали накануне, оставила без электричества 23 населенных пункта: в Черниговской области обесточенными остались 10 населенных пунктов, в Луганской - 9, в Киевской – 4.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что причиной обесточивания стали сильный дождь и порывы ветра. Из-за них сработала система защиты линий электропередач.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля в результате непогоды без электричества остались жители 21 населенного пункта.

Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.

Кроме того, компенсацию обещали дать тем, чьи дома біли уничтожені огнем во время лесніх пожаров в Луганской области. По состоянию на 12 июля, там не осталось открытого огня в очагах лесных пожаров. Тлеет лесная подстилка и древесина в отдельных очагах возгорания.