Объявлено штормовое предупреждение. В Украине ожидается град, грозы и шквальный ветер

Сегодня, 13 июля, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий за исключением западных областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в Украине ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер.

"По данным Укргидрометцентра, 13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района в Волынской области.

"В течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями 10 июля на 08 час. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. На фоне повышенной водности на р.Стрвяж возле с. Лука (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь. В связи с осадками, местами значительными, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с повышением уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 11 июля на 8 часов. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине.

Также Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.