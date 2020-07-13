подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 10:15 914
Общество 2020-07-13T10:37:03+03:00
Українські Новини
Объявлено штормовое предупреждение. В Украине ожидается град, грозы и шквальный ветер

Объявлено штормовое предупреждение. В Украине ожидается град, грозы и шквальный ветер

Анна Рудык
Штормовое предупреждение, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Украине
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Сегодня, 13 июля, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий за исключением западных областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. 

Так, сообщается, что в Украине ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер.

"По данным Укргидрометцентра, 13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района в Волынской области.

"В течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями 10 июля на 08 час. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. На фоне повышенной водности на р.Стрвяж возле с. Лука (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь. В связи с осадками, местами значительными, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с повышением уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 11 июля на 8 часов. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине.

Также Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.

Больше новостей о: Штормовое предупреждение Прогноз погоды Непогода в Украине погода в Украине

Гроза и шквальный ветер накроют Киев ночью...
Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной...
Аномальная жара с похолоданием до +12, ливнями и ш...
Жара до +30 местами со шквалами и грозами. Прогноз...
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина 124-й день на карантине. Какие и где ввели ослабления
Новости
Польша переизбрала Президентом Дуду 10:55
Во Львове суд пытался оштрафовать мужчину за неправильно надетую маску 10:47
Доллар и евро в начале недели подорожали. Курс валют на 13 июля 10:39
Объявлено штормовое предупреждение. В Украине ожидается град, грозы и шквальный ветер 10:15
Шарий заявил о нападении националистов на дом главы штаба своей партии в Харькове, - СМИ 09:59
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников 12:46
больше новостей
Непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok