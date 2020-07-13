Смерч, пронесшийся над Херсонщиной, попал на видео

Спустя пару дней после того, как в Запорожской области возле курортной Кирилловки прошли сразу два смерча, такое же природное явление видели в Херсонской области. Видео в сети выложили местные жители.

Смерч засеяли в поле на объездной трассе в 2 километрах от Херсона.

"Объездная Херсона. Час дня. До Херсона 2 км. Посреди поля, возле трассы, крутится смерч", - рассказывает мужчина, который снимает видео.

На кадрах виден вихрь, поле, линии электропередач и проезжающие по дороге машины.

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Как сообщали Українські Новини, в мае жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над полем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался.

Ранее в селе Нерубайское, что под Одессой, местные жители засняли воронку, похожую на смерч. По словам специалистов, это всего лишь пыльный вихрь. Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.