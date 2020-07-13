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13 июля 2020, понедельник, 10:47 94
Судебная власть 2020-07-13T10:49:09+03:00
Українські Новини
Во Львове суд пытался оштрафовать мужчину за неправильно надетую маску

Во Львове суд пытался оштрафовать мужчину за неправильно надетую маску

Кира Молчанова
Львов, Штраф, Маска, решение суда, карантин в Украине
Ананас в маске. Фото: Pexels
Ананас в маске. Фото: Pexels

Во Львове, где за минувшие сутки зарегистрировали 104 новых случая коронавируса, продавца газет в киоске пытались оштрафовать за неправильно надетую маску.

Об этом говорится в постановлении Франковского райсуда Львовоа, передает издание "Сегодня".

В сообщении говорится, что 19 июня мужчина на своем рабочем месте раскладывал газеты и журналы со спущенной маской и без перчаток.

В суде отметили, что он таким образом нарушил подпункт 1 пункта 3 Постановления КМУ № 392 от 20.05.2020 года. То есть мужчина нарушил запрет, на пребывание в общественных местах и ​​транспорте без респираторов и масок, закрывающих нос и рот.

Однако судья решил не штрафовать продавца, поскольку он совершил слишком мелкое нарушение. Ему вынесли только устное замечание и решили не штрафовать.

Как сообщали Українські Новини, во время усиления карантина в Киеве, запретили работу кафе и развлекательных заведений после 22:00.

За 2 дня полицейские составили 355 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений в заведениях торговли и общественного питания.

24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

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