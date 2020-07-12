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  • В Украине за сутки снизилось количество заболевших COVID-19: смертность упала больше, чем на 50%
12 июля 2020, воскресенье, 10:56 160
Политика 2020-07-12T10:57:07+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки снизилось количество заболевших COVID-19: смертность упала больше, чем на 50%

В Украине за сутки снизилось количество заболевших COVID-19: смертность упала больше, чем на 50%

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

11 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 678 до 53 521 в сравнении с предыдущими сутками, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 1 383 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 15,3%, количество новых летальных случаев снизилось на 59,3%.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 12 июля в Украине зарегистрирован 53 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 383 летальных, 26 118 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 678 новых случаев, выздоровели 457 человек, умерли 11 человек.

Таким образом, 11 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 678 против 457.

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Тем временем, 10 июля количество новых случаев COVID-19 после 4-денного роста снизилось на 2,3% до 800, новых летальных - увеличилось на 50% до 27 человек, а 9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345.

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