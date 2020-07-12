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12 июля 2020, воскресенье, 11:36 671
Общество 2020-07-12T12:30:01+03:00
Українські Новини
В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение и сообщили о подъеме воды

В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение и сообщили о подъеме воды

Ольга Фандорина
Непогода, Штормовое предупреждение, Гроза, Подъем уровня воды
Непогода, гроза. Фото: pixabay.com
Непогода, гроза. Фото: pixabay.com

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое гидрологическое предупреждение в 3 областях.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини.

"Вследствие выпадения дождей ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 часов 11 июля: вечером 11 июля и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - на 0,2-1,3 м; 12 июля на реках Закарпатья - на 0,3-1,0 м; 12-13 июля на реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) - на 0,2-0,7 м", - говорится в нем.

В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест; на малых водотоках - мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м; на фоне повышенного уровня воды на реке Стрвяж вблизи с. Луки (Самборский район Львовской области) возможен начальный выход воды на заводь.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля в результате непогоды без электричества остались жители 21 населенного пункта.

Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.

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