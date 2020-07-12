Гроза и шквальный ветер накроют Киев ночью

Пока в трех областях Украины объявили штормовое предупреждение и сообщили о подъеме воды, в Киеве вечером 12 июля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Тем временем, жара до +30 местами со шквалами и грозами. Прогноз погоды на 13 июля.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях. Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Также в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность.



Тем временем синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим.