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12 июля 2020, воскресенье, 23:43 35
Общество 2020-07-12T23:45:01+03:00
Українські Новини
Гроза и шквальный ветер накроют Киев ночью

Гроза и шквальный ветер накроют Киев ночью

Ольга Фандорина
Штормовое предупреждение, Гроза, Шквальный ветер, Гроза в Киеве
Гроза в Киеве
Гроза в Киеве

Пока в трех областях Украины объявили штормовое предупреждение и сообщили о подъеме воды, в Киеве вечером 12 июля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Тем временем, жара до +30 местами со шквалами и грозами. Прогноз погоды на 13 июля.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях. Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Также в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность.


Тем временем синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. 

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