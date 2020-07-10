Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Одесской и Днепропетровской областях

После значительной непогоды со шквальными ветрами и грозами, сегодня, 10 июля, в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

Так, сообщается, что чрезвычайная пожароопасность ожидается в южных и восточных областях страны.

"10 июля в восточных, Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на востоке Украины ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер северо-восточный, в Одесской и Николаевской областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

Тем временем Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.