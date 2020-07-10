подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

10 июля 2020, пятница, 09:50 246
Общество 2020-07-10T10:45:01+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Одесской и Днепропетровской областях

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Одесской и Днепропетровской областях

Анна Рудык
Пожароопасность, ГосЧС, Прогноз погоды, погода в Украине
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

После значительной непогоды со шквальными ветрами и грозами, сегодня, 10 июля, в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

Так, сообщается, что чрезвычайная пожароопасность ожидается в южных и восточных областях страны.

"10 июля в восточных, Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на востоке Украины ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер северо-восточный, в Одесской и Николаевской областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

Тем временем Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Больше новостей о: Пожароопасность ГосЧС Прогноз погоды погода в Украине

В восточных и южных областях Украины объявили чрез...
Пожар в Луганской области локализовали...
Адская жара готовит реванш: синоптик предупредила ...
После резкого похолодания вернется адская жара. Пр...
Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день
Новости
Работник прокуратуры разбил телефон участника мирной акции под САП 10:53 Видео
Всего 165 грн в месяц на 1 км газопроводов предусмотрено на работы по безопасности в тарифе "Хмельницкгаза" 10:50 Пресс-релиз
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua
В Киеве с утра снова образовались тянучки. Карта самых загруженных дорог 10:40
Доллар перед выходными подорожал, а евро снова обвалился. Курс валют на 10 июля 10:40
Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в ЕС, из-за пандемии коронавируса 10:28
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok