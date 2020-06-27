В июле ударит жара до +41. Синоптики рассказали, что ждать от самого теплого летнего месяца

Июнь в Украине был жарким и дождливым. В июле ожидается неустойчивая погода с грозами, шквалами и жаркими засушливыми периодами, а температура поднимется до +41° тепла.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.



"Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами. Средняя месячная температура воздуха составляет 17-22° тепла, на юге до 24°, в горных районах 11-16° тепла", - говорится в сообщении.

При этом абсолютный максимум температуры воздуха составляет 31-39,7°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41°, в горных районах 24-30°, абсолютный минимум - 2-11° тепла, в Карпатах 0-1° тепла.

Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Погода в Киеве в июле. Инфографика: meteoprog



Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.