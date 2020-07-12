Жара до +30 местами со шквалами и грозами. Прогноз погоды на 13 июля

Погода в Украине на 13 июля

Погода в Украине на 13 июля

В то время, как в Гидрометцентре спрогнозировали возвращение 30-градусной жары и понижение температуры, 13 июля в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременный дождь, местами грозы, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+14 градусов, днем ​​+19...+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Карпатах кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем ​​+16...+22 градуса.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем ​​без осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем ​​+13...+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем ​​+18...+20 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем ​​+18...+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем ​​+18...+20 градусов.

На севере страны облачно с прояснениями, в Киевской и Житомирской областях ночью и утром кратковременный дождь, днем ​​без осадков, в Черниговской и Сумской областях в ​​течение суток кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем ​​+17...+22 градуса, в Сумской области ночью +12...+17 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В центре облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, только днем ​​в Винницкой области без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, в Винницкой области +8...+13 градусов, днем ​​+17...+23 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях +22...+28 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15..+20 градусов, днем ​​+25...+30 градусов.

На юге облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем ​​+24...+30 градусов, в Одесской области ночью +12...+17 градусов, днем ​​+21...+26 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем ​​+25...+30 градусов.

В Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь. Температура ночью +17...+19 градусов, днем ​​+27...+29 градусов.

12 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+26 градусов; в Днепре в пределах Киева +24 градуса.

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики предупредили, что в июле ожидается аномальная жара с сильными ливнями.

Также изменение погоды может негативно влиять на организм метеозависимых людей: могут обостряться различные заболевания.