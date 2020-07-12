Жара до +30 местами со шквалами и грозами. Прогноз погоды на 13 июля

В то время, как в Гидрометцентре спрогнозировали возвращение 30-градусной жары и понижение температуры, 13 июля в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременный дождь, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Карпатах кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +16...+22 градуса. В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов. На севере страны облачно с прояснениями, в Киевской и Житомирской областях ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков, в Черниговской и Сумской областях в течение суток кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +17...+22 градуса, в Сумской области ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов. В центре облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, только днем в Винницкой области без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +11...+17 градусов, в Винницкой области +8...+13 градусов, днем +17...+23 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях +22...+28 градусов. На востоке облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +15..+20 градусов, днем +25...+30 градусов. На юге облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +24...+30 градусов, в Одесской области ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов. В Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов. 12 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+26 градусов; в Днепре в пределах Киева +24 градуса. Ранее Українські Новини сообщали, синоптики предупредили, что в июле ожидается аномальная жара с сильными ливнями. Также изменение погоды может негативно влиять на организм метеозависимых людей: могут обостряться различные заболевания.