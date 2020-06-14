подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июня 2020, воскресенье, 12:50 258 Карта
Общество 2020-06-14T12:51:32+03:00
Українські Новини
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска

Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска

Кира Молчанова
Мининфраструктуры, Пункты пропуска, государственная граница, Пересечение границы
Путешествия. Фото: pixabay.com
Путешествия. Фото: pixabay.com

После того, как Украина разрешила международные авиаперелеты, Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сейчас на карте отмечено, что можно выполнять международные пассажирские перевозки в Республику Беларусь, Республику Молдова, в Польшу и Румынию.

В ведомстве напоминают, что не все категории лиц могут въезжать на указанные территории и повторяют правила, которым нужно следовать. В ведомстве говорят, что информация на карте будет дополняться данными от других стран, которые ослабят карантин.

Карта пунктов пропуска. Скриншот mtu.gov.uaКарта пунктов пропуска. Скриншот mtu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, МОЗ намерено установить, что при показателе заболеваемости коронавирусом в более 40 активно болеющих на 100 тыс. населения страна будет отнесена к "красной зоне" по эпидемической ситуации. Гостей из таких стран в Украину не пустят.

Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

Больше новостей о: Мининфраструктуры Пункты пропуска государственная граница Пересечение границы

После рекордного скачка количество новых случаев COVID-19 в Украине упало до 648. За сутки умерли 9 человек
Непогода оставила без электричества 348 населенных пунктов в 9 областях Украины
Новости
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:50 Карта
Возобновление авиасообщения. Куда можно полететь уже завтра 12:20
В Киеве за сутки – 66 новых случаев заражения COVID-19. Умер один пациент 11:47
В МОЗ рассказали, гости из каких стран будут проходить обсервацию, а из каких не будут 11:34
Онлайн или дома. В МОЗ пояснили, как будет проходить пробное ВНО 11:17
больше новостей
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
По всей Украине пройдут дожди с грозами и шквалами. Прогноз погоды на 13 июня 21:00
больше новостей
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
МАУ отменила почти все рейсы до августа 22:48
больше новостей
Украинцев оштрафовали на 4,5 млн гривен за нарушение карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok