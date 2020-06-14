Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска

После того, как Украина разрешила международные авиаперелеты, Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сейчас на карте отмечено, что можно выполнять международные пассажирские перевозки в Республику Беларусь, Республику Молдова, в Польшу и Румынию.

В ведомстве напоминают, что не все категории лиц могут въезжать на указанные территории и повторяют правила, которым нужно следовать. В ведомстве говорят, что информация на карте будет дополняться данными от других стран, которые ослабят карантин.

Карта пунктов пропуска. Скриншот mtu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, МОЗ намерено установить, что при показателе заболеваемости коронавирусом в более 40 активно болеющих на 100 тыс. населения страна будет отнесена к "красной зоне" по эпидемической ситуации. Гостей из таких стран в Украину не пустят.

Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.