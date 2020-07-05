Транзит в Венгрию из Украины возможен только через два пункта пропуска, — Госпогранслужба

Транзит через Венгрию со стороны Украины осуществляется только на двух пунктах пропуска — "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, как долго будут действовать ограничения.

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