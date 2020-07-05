Транзит в Венгрию из Украины возможен только через два пункта пропуска, — Госпогранслужба

Транзит через Венгрию со стороны Украины осуществляется только на двух пунктах пропуска — "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении. В сообщении не уточняется, как долго будут действовать ограничения. Как сообщали Українські Новини, министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами. Беларусь разрешает въезд украинцев на свою территорию в 5 пунктах пропуска, но обязывает пройти двухнедельную самоизоляцию. Польша заявила, что открывает на границе с Украиной 4 пункта пропуска. Позже Польша заявила, что откроет еще один пункт пропуска для возможности пересечения границы с Украиной.