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05 июля 2020, воскресенье, 13:50 132
Транспорт 2020-07-05T14:30:02+03:00
Українські Новини
Транзит в Венгрию из Украины возможен только через два пункта пропуска, — Госпогранслужба

Транзит в Венгрию из Украины возможен только через два пункта пропуска, — Госпогранслужба

Кира Молчанова
Венгрия, Граница, ГПС, ГПСУ, Украина-Венгрия
Пункт пропуска. Фото: пресс-служба ГПС
Пункт пропуска. Фото: пресс-служба ГПС

Транзит через Венгрию со стороны Украины осуществляется только на двух пунктах пропуска — "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, как долго будут действовать ограничения.

Как сообщали Українські Новини, министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.

Беларусь разрешает въезд украинцев на свою территорию в 5 пунктах пропуска, но обязывает пройти двухнедельную самоизоляцию.

Польша заявила, что открывает на границе с Украиной 4 пункта пропуска.

Позже Польша заявила, что откроет еще один пункт пропуска для возможности пересечения границы с Украиной.

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