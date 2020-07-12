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12 липня 2020, неділя, 16:55 13
Зовнішня політика 2020-07-13T10:15:03+03:00
Українські Новини
Через три дні Угорщина заборонить в'їзд з України

Через три дні Угорщина заборонить в'їзд з України

Надежда Комендантова
порядок перетину кордону, Коронавірус
Виїзд українців за кордон. Фото: УП
Виїзд українців за кордон. Фото: УП

Через спалах коронавірусу в сусідніх країнах угорська влада вводить жорсткі обмеження на кордонах з 15 липня, які з 29 червня Угорщина відкрила. Громадянам України, яка потрапила в "червоний список", у в'їзді в Угорщину буде відмовлено.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на заяву керівника адміністрації прем'єр-міністра країни Гергеля Гуляшу.

Так, Угорщина вводить обов'язкову перевірку на кордонах стану здоров'я своїх громадян, які повертаються з країн "жовтої" і "червоної" зони. Цим громадянам, всім без винятку, доведеться проходити двотижневу самоізоляцію. Карантину можна уникнути, маючи два негативні тести, зроблені в останні 5 днів.

Обов'язкова самоізоляція також поширюється на іноземців, які прибувають в Угорщину з "жовтої зони", а ось іноземці з "червоної зони" в Угорщину потрапити не зможуть. Оскільки угорський уряд вніс Україну в "червоний" список, то українці тепер не зможуть потрапити в Угорщину.

Однак, обмеження не поширюються на іноземців, що перетинають Угорщини транзитом, а також працівників транспортної галузі і представників бізнесу, які їдуть у відрядження, але їх стан здоров'я буду перевіряти.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми детально описували правила перетину кордону України з сусідніми країнами: Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Молдовою, Румунією, Білоруссю і Росією. Також міністерство інфраструктури розробило інтерактивну карту, з якої можна відстежувати актуальну інформацію про режим перетину кордонів з сусідніми країнами.

Раніше ЄС вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня.

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