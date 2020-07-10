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10 июля 2020, пятница, 09:25 243
Общество 2020-07-10T10:30:01+03:00
Українські Новини
Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд

Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 1,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 14,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 10 июля в Украине зарегистрированы 52 043 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 345 летальных, 24 800 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксированы 819 новых случаев, выздоровели 1 016 человек, умерли 18 человек.

Таким образом, 9 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал меньше, чем выздоровевших - 819 против 1 016.

Количество новых случаев заболевания 9 июля составило 1,6% от общего количества заболевших на 8 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 10 июля составило 25 898 человек, что на 0,82% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (6 763), в Киеве (5 990) и Черновицкой области (5 096).

В Ривненской области зафиксировано 4 454 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 734 случая, в Киевской - 2 940, в Волынской - 2 932, в Ивано-Франковской - 2 915, в Харьковской - 2 577, в Тернопольской - 2 174, в Одесской - 2 108, в Винницкой - 2 060, в Житомирской - 1 512, в Днепропетровской - 1 137 случаев.

881 случай выявлен в Хмельницкой области, 751 случай - в Донецкой, 725 случаев - в Черкасской, 670 случаев - в Кировоградской, 610 случаев - в Запорожской, 592 случая - в Черниговской, 467 случаев - в Николаевской, 33 случая - в Сумской, 330 случаев - в Полтавской, 203 случая - в Херсонской и 90 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 121-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также в Тернополе 9 июля были смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов.

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Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
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