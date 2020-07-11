Украина тестирует 4 препарата от коронавируса, - Минздрав

Украина тестирует 4 лекарственных препарата для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни: сейчас у нас зарегистрировано 4 клинические испытания по 4 лекарственным средствам. Это "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен", - сказал он.

Степанов отметил, что все они проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

После испытаний будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности данных лекарственных средств.

Министр добавил, что вакцины от коронавируса пока нет.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля количество новых случаев COVID-19 после 4-денного роста снизилось на 2,3% до 800, новых летальных - увеличилось на 50% до 27 человек.

9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345.