На юбилей Януковича, который отмечали в Сочи, приехал Медведев

Экс-президент России Дмитрий Медведев приехал с поздравлениями на юбилей беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. 70-летие бывшего украинского лидера праздновали в казино в российском Сочи. Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на свои источники. Источник рассказал, что кроме Медведева на праздник приехал бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Гости сдавали тест на коронавирус. Само казино было закрыто для обычных посетителей. 70 лет бывшему президенту исполнилось 9 июля. Как сообщали Українські Новини, в Сочи через суды Янукович отжал участок с озером в заповедной зоне у жителей Сочи, которые жалуются, что он обманным путем скупает у них земли. Официальным покупателем земли выступает сожительница Януковича Любовь Полежай. Ранее Янукович сообщил, что он был свергнут с поста, потому что его обманули. Тем временем, АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье". 20% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают лучшим Президентом Леонида Кучму (1994-2005). При этом Виктор Янукович по результатам этого опроса не худший.