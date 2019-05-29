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29 мая 2019, среда, 15:26 3811
Политика 2019-05-29T15:43:05+03:00
Українські Новини
АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье"

АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье"

Межигорье
Межигорье

Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".

Такое решение было принято тендерным комитетом в среду, передают Українські Новини.

Тендерный комитет АРМА во время заседания своим большинством проголосовал за избрание управителем "Межигорья" предприятия "Скомпани".

Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году.

Уставный капитал компании составляет 1000 000 гривен.

Руководителем компании указан Алексей Вороненко.

Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории "Межигорья".

Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич".

Два из трех участников подавались и раньше.

По сообщениям СМИ, Вороненко имеет связи с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, в частности был его помощником.

Как сообщали Українськi Новини, детективы Национального антикоррупционного бюро в ходе обысков в АРМА изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Тем временем, ГБР открыло дело против руководства АРМА по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье".

Ранее в АРМА заявили, что к конкурсу управителя "Межигорья" нет активного интереса бизнеса.

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