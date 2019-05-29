АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье"

Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".\r\nТакое решение было принято тендерным комитетом в среду, передают Українські Новини.\r\nТендерный комитет АРМА во время заседания своим большинством проголосовал за избрание управителем "Межигорья" предприятия "Скомпани".\r\nСогласно данным реестров, фирма создана в 2015 году.\r\nУставный капитал компании составляет 1000 000 гривен.\r\nРуководителем компании указан Алексей Вороненко.\r\nКомпания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории "Межигорья".\r\nКроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич".\r\nДва из трех участников подавались и раньше.\r\nПо сообщениям СМИ, Вороненко имеет связи с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, в частности был его помощником.\r\nКак сообщали Українськi Новини, детективы Национального антикоррупционного бюро в ходе обысков в АРМА изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".\r\nТем временем, ГБР открыло дело против руководства АРМА по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье".\r\nРанее в АРМА заявили, что к конкурсу управителя "Межигорья" нет активного интереса бизнеса.