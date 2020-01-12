Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ

В то время, как в Украине Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы, в России разгорелся новый скандал с экс-президентом Украины. В Сочи через суды Янукович отжал участок с озером в заповедной зоне у жителей Сочи, которые жалуются, что он обманным путем скупает у них земли.

Януковичу захватывать земли помогают суды, пишет OBOZREVATEL.

Оформляет на сожительницу

Официальным покупателем земли выступает сожительница Януковича Любовь Полежай. Она стала гражданкой России и поменяла фамилию на девичью — Садыкова. Сначала Полежай отсудила у администрации Сочи 1 га в Хостинском районе города. А суду объяснила, что выбрала себе участок, за свой счет изготовила схему для кадастровой карты. Но Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города почему-то отказал.

И Центральный суд Сочи обязал чиновников внести эти данные в кадастровую карту курортного города. Сейчас Любовь опять обратилась за "защитой" в российский суд – в этот раз администрация города не захотела узаконить 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в селе Прогресс (Большой Сочи).

Чиновники объясняли суду, что участок частично расположен в охранной зоне. Ведь там находится распределительная городская электрическая сеть, в которой запланирован ремонт и реконструкция.

"И по правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Сочи участок расположен в зоне застройки индивидуальными домами усадебного типа. Он не предназначен для сельскохозяйственного использования", – уверяли суд чиновники.

Но суд потребовал удовлетворить все пожелания беглой президентской четы. А отказ чиновников признал незаконным.

Выращивали чай и жарили шашлыки

Поселок Прогресс, на территории которого семья бывшего президента захватывает участки, расположен в живописном месте знаменитого курорта - на горном склоне, в междуречье Мацесты и Агуры, недалеко от берега Черного моря. Риелторы предлагают здесь участки под индивидуальную жилую застройку по цене $22-74 тыс. за 6-8 соток. То есть стоимость приобретенной Януковичем земли грубо можно оценить почти в три миллиона долларов.

Мы пообщались с местными жителями в соцсетях, которые просто в шоке от происходящего. "Там ровное место, озеро, природа и особо ценные земли. Там выращивали чай, фундук. Теперь заповедники отдают под застройку", – рассказывает местный житель Игорь. По его словам, раньше в этих местах был фруктовый сад, который также вырубили для строительства коттеджей.

При этом жителям прекрасно известно, кто захватывает землю. "77 гектаров пошли под индивидуальное жилищное строительство, 7 га – под городское кладбище, да плюс Януковичу 3 га под подсобное хозяйство в самом центре села (бывшей Абазинки) с озером, на котором все шашлыки бесплатно жарили. Бог с ним Януковичем, но когда похороны проходят, там не разъехаться – дорога-то узкая", – жалуются в соцсетях местные жители.

Несколько лет назад местные горожане рассказывали журналистам, что первый особняк и земельный участок, которые очень напоминают миниатюрное Межигорье, Янукович воздвиг на ул. Есауленко. Тогда у них появились проблемы с водой, которую из-за стройки стали часто отключать.

В минувшем году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии (соседствует с особняком Януковича) вырос забор и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Сочинцы подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.

Напомним, ранее Янукович сообщил, что он был свергнут с поста, потому что его обманули.

Тем временем, АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье".