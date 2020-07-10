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10 июля 2020, пятница, 21:00 229
Общество 2020-07-10T22:30:02+03:00
Українські Новини
Адская 33-градусная жара, и дожди с грозами и градом. Прогноз погоды на 11 июля

Адская 33-градусная жара, и дожди с грозами и градом. Прогноз погоды на 11 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото:cont.ws
Дождь. Фото:cont.ws

11 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем (кроме Хмельницкой области) кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус, в Киевской и Житомирской областях до +33 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +27…+32 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

10 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность.

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