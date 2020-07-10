Саммит лидеров нормандского формата состоится в ближайшие месяцы, — Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что в ближайшее время состоится очередной обмен удерживаемыми лицами.

Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передают Українськi Новини.

"Мы договорились о продолжении обмена. Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", - рассказал он об итогахвстречи политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Ермак заверил, что на переговорах все стороны подтвердили важность проведения очередного саммита лидеров "нормандского формата".

"Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно скорее. Поэтому, я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", - сказал он.

Руководитель Офиса подчеркнул, что для этого должны быть выполнены все договоренности, для Украины в первую очередь - по безопасности.

"Не могу сказать, что по всем положениям у нас есть согласованная позиция", - отметил он.

В частности, по его словам, открытым остается вопрос относительно точек разведения сил и средств.

"Практически много вопросов уже согласованы. Но окончательного решения нет", - сообщил он.

В то же время Ермак выразил надежду, что уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) будет достигнута договоренность относительно мер, которые обеспечили бы устойчивое прекращение огня.

"Декларативный характер режима прекращения огня много раз принимался. Но мы понимаем, что нужен действенный механизм. Действительно, с помощью наших партнеров из Германии и Франции мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован", - сказал он.

Также руководитель Офиса заверил, что почти согласован план разминирования.

"Сегодня мы очень близки к результату", - отметил он.

По его словам, в ТКГ на политической подгруппе был представлен закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать "формулу Штайнмайера".

"Если формула участия представителей территорий (оккупированного Донбасса), которую предложила Украина, будет работать, то это будет мощным шагом, чтобы законодательные акты, которые предусмотрены "минскими договоренностями", начали разрабатываться и потом были представлены в Верховной Раде и для обсуждения обществом", - сказал Ермак.

Он также в очередной раз подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти исключительно после разрешения всех вопросов с безопасностью и в соответствии с украинским законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля политсоветники лидеров стран "нормандского формата" провели встречу в (Берлине) Германия.

9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

Козак также назвал анекдотичным предложение Украины вести переговоры с назначенными ею в состав своей делегации в ТКГ представителями Донбасса.

Украинская делегация в ТКГ привлекла к работе на постоянной основе в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, юриста Вадима Горана и врача Константина Либстера.