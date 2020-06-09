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  • В состав минской ТКГ привлекли журналистов Казанского и Гармаша, юриста Горана и врача Либстера
09 июня 2020, вторник, 14:35 161
Политика 2020-06-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
В состав минской ТКГ привлекли журналистов Казанского и Гармаша, юриста Горана и врача Либстера

В состав минской ТКГ привлекли журналистов Казанского и Гармаша, юриста Горана и врача Либстера

Кира Молчанова
Переговоры по Донбассу, Переговоры в Минске, Минск, Донбасс, ОРДЛО, ТКГ
ТКГ, переговоры в Минске. Фото: @BelarusMID
ТКГ, переговоры в Минске. Фото: @BelarusMID

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) привлекла к работе в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, юриста Вадима Горана и врача Константина Либстера.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Впервые за более чем 5 лет к диалогу на площадке ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей. На сегодняшнем заседании Донецкую область представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк. Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер", - сказано в нем.

5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ.

Согласно соответствующему указу, к работе делегации разрешается также привлекать депутатов, представителей государственных органов, советников, экспертов и технических работников.

Офис Президента пояснил, что вышеуказанные лица привлечены к работе украинской делегации в ТКГ для реализации тех положений "минских договоренностей", которымипредусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.

Казанский на своей странице в социальной сети Facebook заверил, что речь идет не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступила часть общественности.

"От идеи создания такого совета отказались, и его не будет", - написал он.

Он подчеркнул, что сторонами переговоров в ТКГ являются только Украина, Россия и ОБСЕ, и не являются самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики", поэтому с их представителями никто ничего согласовывать не будет.

"Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России - Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. Теперь же ситуация изменилась... У нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы - во-первых, в отличие от боевиков ЛДНР мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать", - написал он.

Гармаш сообщил, что будет принимать участие в работе политической подгруппы ТКГ, и также заверил, что с представителями непризнанных республик переговоры проводиться не будут.

"Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса! В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы - значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно - гражданских, конфликтов", - написал Гармаш.

Казанский добавил, что выступает против закрепления особого статуса отдельных районов Донбасса в Конституции.

Проведение выборов на неподконтрольной территории, по его мнению, возможно только после получения Украиной контроля над границей и исключительно по украинским законам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Зеленским поддержала инициативу Украины по переформатированию ТКГ.

Украина рассчитывает, что Россия расширит свое представительство в ТКГ по примеру украинской стороны.

Бывший советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо скептически отозвался по поводу недавних решений о привлечении к Трехсторонней контактной группы журналистов-переселенцев из Донбасса.

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