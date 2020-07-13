Официальный курс гривны на понедельник. Нацвалюта упала в цене

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 коп. до 26,9335 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,9495 1 доллар США 26,9505 1 швейцарский франк 28,6099 10 иен 2,5236 10 российских рублей 3,7928 1 евро 30,3988

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Кроме того, в пятницу, 10 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 2 копеек в пятницу снизился на 7 копеек до 27,00 UAH/USD.

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