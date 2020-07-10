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10 июля 2020, пятница, 16:40 48
Финансы 2020-07-10T16:46:06+03:00
Українські Новини
После небольшого роста гривна упала. Курс нацвалюты на понедельник

После небольшого роста гривна упала. Курс нацвалюты на понедельник

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на 13 июля
Официальный курс гривны на 13 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар перед выходными подорожал, а евро снова обвалился.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 коп. до 26,9335 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,9495
1 доллар США 26,9505
1 швейцарский франк 28,6099
10 иен 2,5236
10 российских рублей 3,7928
1 евро 30,3988

Как сообщали Українські Новини, директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.

Также президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кому стоит продавать доллары, а кому - нет. По его словам, в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе.

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