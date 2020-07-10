После небольшого роста гривна упала. Курс нацвалюты на понедельник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар перед выходными подорожал, а евро снова обвалился.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 коп. до 26,9335 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,9495 1 доллар США 26,9505 1 швейцарский франк 28,6099 10 иен 2,5236 10 российских рублей 3,7928 1 евро 30,3988

Как сообщали Українські Новини, директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.