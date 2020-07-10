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10 июля 2020, пятница, 18:05 1151
Общество 2020-07-10T18:06:11+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов

С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов

Елена Новикова
Электричка, Укрзализныця, Пассажирские перевозки, Поезд, Пригородный поезд, Запуск поездов
Еще 9 пригородных поездов запускает
Еще 9 пригородных поездов запускает "Укрзализныця". Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить движение еще 9 пригородных поездов, в то время, как 8 июля "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов по маршруту "Жмеринка - Гречаны".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 11 июля возобновят движение еще 9 пригородных поездов в направлениях "Коростень - Овруч - Выступовичи" и "Бахмач - Сновск".

В направлении "Коростень - Овруч - Выступовичи" будут курсировать пригородные поезда №6450 "Коростень - Выступовичи", №6455 "Выступовичи - Коростень", №6453 "Выступовичи - Коростень", №6454 "Коростень - Бережесть" и №6451 "Бережесть - Коростень".

В направлении "Бахмач - Сновск" будут курсировать такие пригородные поезда: №6501 "Бахмач - Сновск", №6502 "Сновск - Бахмач", №6503 "Бахмач - Сновск", №6504 "Сновск - Бахмач".

На данный момент по Украине курсирует 666 пригородных поездов.

В указанных пригородных поездах будут действовать ограничения относительно количества пассажиров; также обязательными будут использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" с 1 июня начала возобновлять курсирование поездов, среди них поезда к морским курортам, на запад страны и другие популярные направления.

Ранее сообщалось о том, что в 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня.

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