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10 липня 2020, пʼятниця, 18:05 13
Суспільство 2020-07-10T19:45:02+03:00
Українські Новини
Від завтра "Укрзалізниця" відновлює рух ще 9 приміських поїздів

Від завтра "Укрзалізниця" відновлює рух ще 9 приміських поїздів

Елена Новикова
Укрзалізниця, Рух потягів, Популярні напрямки руху поїздів
Ще 9 приміських поїздів запускає
Ще 9 приміських поїздів запускає "Укрзалізниця". Фото: Facebook/Укрзалізниця

У той час як 8 липня "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів за маршрутом "Жмеринка - Гречани", а з 11 липня акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішила відновити рух ще 9 приміських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З 11 липня відновлять рух ще 9 приміських поїздів у напрямках "Коростень - Овруч - Виступовичі" та "Бахмач - Сновськ".

У напрямку "Коростень - Овруч - Виступовичі" курсуватимуть приміські поїзди №6450 "Коростень - Виступовичі", №6455 "Виступовичі - Коростень", №6453 "Виступовичі - Коростень", №6454 "Коростень - Бережесть" та №6451 "Бережесть - Коростень".

У напрямку "Бахмач - Сновськ" курсуватимуть такі приміські поїзди: №6501 "Бахмач - Сновськ", №6502 "Сновськ - Бахмач", №6503 "Бахмач - Сновськ", №6504 "Сновськ - Бахмач".

На цю мить по Україні курсує 666 приміських поїздів.

У зазначених приміських поїздах будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів; також обов'язковими будуть використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" з 1 червня почала відновлювати курсування поїздів, серед них потягу до морських курортів, на захід країни та інші популярні напрямки.

Раніше повідомлялося про те, що в 10 українських областях відновлюється рух електричок з 1 червня.

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