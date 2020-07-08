С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов

Курсирование еще 6 пригородных поездов началось с 8 июля

Курсирование еще 6 пригородных поездов началось с 8 июля

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновило курсирование еще 6 пригородных поездов по маршруту "Жмеринка - Гречаны", а также с 1 июня начало возобновлять курсирование поездов дальнего следования.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.

Курсирование поездов начнется с 8 июля.

По маршруту будут курсировать пригородные поезда №6357 "Жмеринка - Гречаны", №6360 "Гречаны - Жмеринка", №6359 "Жмеринка - Гречаны", №6358 "Гречаны - Жмеринка", №6321 "Жмеринка - Гречаны", №6322 "Гречаны - Жмеринка".

"Укрзализныця" призывает пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантинным ограничениям.

В случае выявления нарушения гражданами санитарных норм железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.

На данный момент по Украине курсируют уже 645 пригородных поездов; с учетом вышеуказанных поездов – 651.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов.

Также студенты при посадке в поезд могут предъявлять цифровой студбилет в приложении "Дія".