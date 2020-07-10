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10 июля 2020, пятница, 11:39 595
Политика 2020-07-10T14:00:04+03:00
Українські Новини
Саакашвили спровоцировал новый дипломатический скандал с Грузией

Саакашвили спровоцировал новый дипломатический скандал с Грузией

Сергей Паламаренко
Скандал, Саакашвили, Дипломат, Украина-Грузия, Сесиашвили
Михеил Саакашвили. Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook
Михеил Саакашвили. Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

Глава исполнительного комитета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили спровоцировал своими заявлениями скандал в Грузии.

Как сообщает портал Грузия Онлайн, Саакашвили назвал правительство Грузии нелегитимным.

"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация", - заявил Саакашвили.

В ответ председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили сказал, что высказывания Саакашвили не останутся без ответа, и за это спросится с Украины.

"Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению… Но вторая заслуживающая внимания тема, это то, что он представляет власти Украины. Он украинский публичный служащий, соответственно, когда он говорит о легитимации этой страны, само собой это не останется без реагирования, за это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это", - заявил Сесиашвили.

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