подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Совет НБУ принял к сведению предложения правления к основам денежно-кредитной политики на 2021
10 июля 2020, пятница, 17:20 351
Экономика 2020-07-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Совет НБУ принял к сведению предложения правления к основам денежно-кредитной политики на 2021

Совет НБУ принял к сведению предложения правления к основам денежно-кредитной политики на 2021

Ольга Фандорина
НБУ, Совет НБУ, Денежно-кредитная политика, Совет Нацбанка
НБУ
НБУ

Совет Национального банка принял к сведению предложения правления к основам денежно-кредитной политики на 2021 год.

Об глава совета НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Отмечается, что 10 июля состоялось заседание Совета Нацбанка, во время которого были приняты к сведению предложения правления регулятора к материалам Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 и среднесрочную перспективу с целью подготовки окончательного проекта, его утверждения и представления в Верховную Раду.

Указывается, что соответствующий документ Рада должна утвердить в сентябре 2020.

Также на заседании были рассмотрены вопросы оценки надежности и результативности системы внутреннего контроля (СВК) в Национальном банке.

"Рада признала систему внутреннего контроля Национального банка не в полной мере соответствующей критериям для надежности и результативности СВК, определенным положением об осуществлении надзора за системой внутреннего контроля", - подчеркнул Данилишин.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ.

Национальный банк обнародовал подходы к будущему регулированию деятельности ломбардов, которым разрешили работать даже на карантине.

Больше новостей о: НБУ Совет НБУ Денежно-кредитная политика Совет Нацбанка

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии 18:52
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129 18:40
В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений 18:22
С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов 18:05
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью 18:03
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok