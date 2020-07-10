Совет НБУ принял к сведению предложения правления к основам денежно-кредитной политики на 2021

Совет Национального банка принял к сведению предложения правления к основам денежно-кредитной политики на 2021 год.

Об глава совета НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Отмечается, что 10 июля состоялось заседание Совета Нацбанка, во время которого были приняты к сведению предложения правления регулятора к материалам Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 и среднесрочную перспективу с целью подготовки окончательного проекта, его утверждения и представления в Верховную Раду.

Указывается, что соответствующий документ Рада должна утвердить в сентябре 2020.

Также на заседании были рассмотрены вопросы оценки надежности и результативности системы внутреннего контроля (СВК) в Национальном банке.

"Рада признала систему внутреннего контроля Национального банка не в полной мере соответствующей критериям для надежности и результативности СВК, определенным положением об осуществлении надзора за системой внутреннего контроля", - подчеркнул Данилишин.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ.

Национальный банк обнародовал подходы к будущему регулированию деятельности ломбардов, которым разрешили работать даже на карантине.