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14 мая 2020, четверг, 14:58 56 Инфографика
Финансы 2020-05-14T15:07:42+03:00
Українські Новини
НБУ разрешит ломбардам заниматься обменом валют, — инфографика

НБУ разрешит ломбардам заниматься обменом валют, — инфографика

Кира Молчанова
НБУ, Ломбард, Обмен валют, перевод денег
Здание НБУ. Фото: google.com/maps
Здание НБУ. Фото: google.com/maps

Национальный банк обнародовал подходы к будущему регулированию деятельности ломбардов, которым разрешили работать даже на карантиние.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Национальный банк обнародовал белую книгу "Будущее регулирования деятельности ломбардов". Это пятый из шести запланированных секторальных документов, в которых НБУ как будущий регулятор рынков небанковских финуслуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и запланированные изменения в регулировании", - говорится в сообщении.

Отмечается, одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов, изложенного в белой книге, станет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов.

Во-первых, Нацбанк рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества.

"Это означает, что в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может", - отметили в НБУ.

Во-вторых, НБУ хочет повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования.

Так, рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.

В-третьих, у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Кроме того, ломбарды имеют право предоставлять другие сопроводительные услуги или осуществлять иную хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финуслуг.

При этом указывается, что останется требование по кредитованию только под залог имущества.

Будущее регулирование рынков ломбардов. Инфографика: bank.gov.uaБудущее регулирование рынков ломбардов. Инфографика: bank.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк начал публиковать данные об объемах кассовых оборотов банков и структуры доходов и расходов наличной гривны.

Кроме того, Национальный банк заявляет, что украинские банки подготовлены к работе в сложных макроэкономических условиях и должны поддержать восстановление экономики после карантина, поэтому кредитные продукты станут дешевле.

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