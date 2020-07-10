Рада НБУ прийняла до відома пропозиції правління щодо основ грошово-кредитної політики на 2021

Пропозиції правління Національного банку до основ грошово-кредитної політики на 2021 рік Рада прийняла до відома.

Про глава ради Нацбанку Богдан Данилишин написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що 10 липня відбулося засідання Ради Нацбанку, під час якого були взяті до відома пропозиції правління регулятора до матеріалів Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 і середньострокову перспективу з метою підготовки остаточного проєкту, його затвердження і подання у Верховну Раду.

Зазначається, що відповідний документ Рада маєзатвердити у вересні 2020.

Також на засіданні були розглянуті питання оцінки надійності та результативності системи внутрішнього контролю (СВК) в Національному банку.

"Рада визнала систему внутрішнього контролю Національного банку не в повній мірі відповідає критеріям для надійності й результативності СВК, визначеним положенням про здійснення нагляду за системою внутрішнього контролю", - підкреслив Данилишин.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть поскаржитися на страхові компанії, ломбарди та кредитні спілки в НБУ.

Національний банк оприлюднив підходи до майбутньому регулювання діяльності ломбардів, яким дозволили працювати навіть на карантині.