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  • Рада НБУ прийняла до відома пропозиції правління щодо основ грошово-кредитної політики на 2021
10 липня 2020, пʼятниця, 17:20 6
Економіка 2020-07-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
Рада НБУ прийняла до відома пропозиції правління щодо основ грошово-кредитної політики на 2021

Рада НБУ прийняла до відома пропозиції правління щодо основ грошово-кредитної політики на 2021

Ольга Фандорина
НБУ, Богдан Данилишин, Грошово-кредитна політика
НБУ
НБУ

Пропозиції правління Національного банку до основ грошово-кредитної політики на 2021 рік Рада прийняла до відома.

Про глава ради Нацбанку Богдан Данилишин написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що 10 липня відбулося засідання Ради Нацбанку, під час якого були взяті до відома пропозиції правління регулятора до матеріалів Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 і середньострокову перспективу з метою підготовки остаточного проєкту, його затвердження і подання у Верховну Раду.

Зазначається, що відповідний документ Рада маєзатвердити у вересні 2020.

Також на засіданні були розглянуті питання оцінки надійності та результативності системи внутрішнього контролю (СВК) в Національному банку.

"Рада визнала систему внутрішнього контролю Національного банку не в повній мірі відповідає критеріям для надійності й результативності СВК, визначеним положенням про здійснення нагляду за системою внутрішнього контролю", - підкреслив Данилишин.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть поскаржитися на страхові компанії, ломбарди та кредитні спілки в НБУ.

Національний банк оприлюднив підходи до майбутньому регулювання діяльності ломбардів, яким дозволили працювати навіть на карантині.

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