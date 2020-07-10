Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 9 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 118 человек до 5 990, среди заболевших - 4 медика.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них - 4 медиков. Сегодня в Киеве уже 5 990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, 48 мужчин от 18 до 84 лет, а также 4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет и 5 мальчиков от 6 до 14 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровел 71 киевлянин, всего коронавирус преодолели 2 033 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском районе - 24, Святошинском - 17 и Дарницком - 16.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 9 июля Ивано-Франковская область признана соответствующей критериям.

Тем временем количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд.