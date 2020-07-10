подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

10 июля 2020, пятница, 12:44 109
Общество 2020-07-10T13:00:01+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 9 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 118 человек до 5 990, среди заболевших - 4 медика.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них - 4 медиков. Сегодня в Киеве уже 5 990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, 48 мужчин от 18 до 84 лет, а также 4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет и 5 мальчиков от 6 до 14 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровел 71 киевлянин, всего коронавирус преодолели 2 033 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском районе - 24, Святошинском - 17 и Дарницком - 16.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 9 июля Ивано-Франковская область признана соответствующей критериям.

Тем временем количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

Ивано-Франковская область готова к смягчению каран...
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили...
Количество новых инфицированных коронавирусом раст...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать...
Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
Ивано-Франковская область готова к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослаблений
Новости
В Китае рассказали о ситуации с новой вспышкой коронавируса в Пекине 13:03
На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги: когда разрешат купаться 12:44
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет 12:44
Боевики обстреляли Авдеевку, 1 военный ранен 12:39
Украина занимает шестое место среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, - JFJ 12:35 Фото
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok