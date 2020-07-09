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09 июля 2020, четверг, 11:51 1555
Общество 2020-07-09T12:30:02+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать

Заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 8 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 872, умерших - на 3 человека до 122.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирус. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 5 872 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 71 года, 50 мужчин от 20 до 76 лет, а также 3 девочки (от 8 до 15 лет) и 6 мальчиков (от 1 месяца до 16 лет).

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 62 киевлянина, всего коронавирус преодолели 1 962 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 27, Деснянском - 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском - по 10 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса за сутки.

Ранее ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса.

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