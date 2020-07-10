Украина занимает шестое место среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, - JFJ

Эксперты лондонского Фонда "Справедливость для журналистов" установили, что в Украине относительный показатель нападений на журналистов составляет почти 2 на 100 тыс населения, что ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ. Показательно, что в зонах боевых действий - Донецкой и Луганской областях - за последние три года зафиксировано 43 нападения на журналистов, тогда как в Киевской области - 385. Соответствующие выводы содержатся в опубликованной заключительной части цикла исследований JFJ нападений на работников СМИ в постсоветских странах за период с 2017 по 2019 год. Она посвящена Беларуси, России и Украине. В Украине партнером Фонда выступил Национальный союз журналистов Украины.

В частности, Украина входит в число стран, где по-прежнему широко распространено физическое насилие в отношение работников СМИ. За период с 2017 по 2019 год в Украине было зафиксировано 239 случаев физических атак, один журналист Вадим Комаров - умер от травм, полученных при избиении.

Почти 28% всех зафиксированных нападений на работников СМИ в Украине составляют атаки физического характера (избиение, похищение, покушение на убийство), а более чем в половине случаев нападавшие не были связаны с властью. В отличие от соседних стран, в Украине превосходящими способами давления на журналистов является травля и запугивание, в том числе в киберпространстве, а также повреждения и отбор имущества и документов.

В 22% случаев физические нападения на журналистов осуществлены представителями власти, в 51% - обычными гражданами, а в других случаях - неизвестными.

Наиболее распространенный метод давления на работников СМИ, который освещается традиционными и цифровыми медиа Украины - атаки и угрозы нефизического характера и в киберпространстве, прежде всего травли, запугивания, угрозы насилием и смертью.

Работники украинских СМИ регулярно сталкиваются с похищением и распространением их личных данных.

Также эксперты Фонда "Справедливость для журналистов" отмечают, что в 2017-2019 годах украинские власти регулярно использовала механизм запрета на "въезд для иностранных журналистов (преимущественно российских) и осуществляли их депортации.

При этом информация далеко не обо всех угрозах и атаках разного рода попадает в СМИ. Угрозы нефизического характера и несмертельные физические атаки происходят настолько часто, что воспринимаются большинством журналистов, работающим в Украине, как неотъемлемая часть их повседневной профессиональной деятельности, а потому не становятся поводом для широкой огласки или обращения за защитой в правоохранительные органы.

В Украине общее количество атак на журналистов постепенно снижается, однако риск физических нападений остается высоким.

В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что расширение деятельности международного Фонда "Справедливость для журналистов" в Украине будет способствовать борьбе с безнаказанностью, которая является одной из самых острых проблем.

Обидно, но реалиями журналистской работы в Украине являются физическая агрессия и травля в соцсетях, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Наши коллеги уже смирились с высокой степенью риска, который стал характерным для профессии, но все же через журналистскую солидарность и общественный контроль над расследованиями мы стремимся сделать профессию более безопасной.