Україна займає шосте місце серед 12 пострадянських країн за ступенем ризику для працівників ЗМІ, - JFJ

Експерти лондонського Фонду "Справедливість для журналістів" встановили, що в Україні відносний показник нападів на журналістів становить майже 2 на 100 тисяч населення, що ставить її на шосте місце, між Киргизстаном і Казахстаном, серед 12 пострадянських країн за ступенем ризику для працівників ЗМІ. Показово, що в зонах бойових дій - Донецькій та Луганській областях - за останні три роки зафіксовано 43 напади на журналістів, тоді як в Київській області - 385. Відповідні висновки містяться у опублікованій завершальній частині циклу досліджень JFJ атак проти працівників ЗМІ в пострадянських країнах за період з 2017 по 2019 рік. Вона присвячена Білорусі, Росії та Україні. В Україні партнером Фонду виступила Національна спілка журналістів України.

Зокрема, Україна входить в число країн, де як і раніше широко поширені фізичні атаки на працівників ЗМІ. За період з 2017 по 2019 рік в Україні було зафіксовано 239 випадків фізичних атак, один журналіст Вадим Комаров - помер від травм, отриманих при побитті.

Майже 28% всіх зафіксованих нападів на працівників ЗМІ в Україні складають атаки фізичного характеру (побиття, викрадення, замах на вбивство ), а більш ніж в половині випадків нападники не були пов’язані з владою. На відміну від сусідніх країн, в Україні переважаючими способами тиску на журналістів є цькування і залякування, в тому числі в кіберпросторі, а також пошкодження і відбирання майна і документів.

У 22% випадків фізичні напади на журналістів здійснені представниками влади, у 51% - звичайними громадянами, а в інших випадках - невідомими.

Найбільш поширений метод тиску на працівників ЗМІ, що висвітлюється традиційними і цифровими медіа України, - атаки і загрози нефізичного характеру та в кіберпросторі, насамперед цькування, залякування, погрози насильством і смертю.

Працівники українських ЗМІ регулярно стикаються з викраденням і розповсюдженням їх особистих даних.

Також експерти Фонду "Справедливість для журналістів" зазначають, що у 2017-2019 роках українська влада регулярно використовувала механізм заборони на в”їзд для іноземних журналістів (переважно російських) і здійснювала їх депортацію.

При цьому інформація далеко не про всі погрози і атаки різного типу потрапляє у ЗМІ. Загрози нефізичного характеру і несмертельні фізичні атаки відбуваються настільки часто, що сприймаються більшістю журналістів, які працюють в Україні, як невід’ємна частина їх повсякденної професійної діяльності, а тому не стають приводом для широкого розголосу чи звернення за захистом в правоохоронні органи.

В Україні загальна кількість атак на журналістів поступово знижується, однак ризик фізичних нападів залишається високим.

У Національній спілці журналістів України переконані, що розширення діяльності міжнародного Фонду "Справедливість для журналістів" на Україну сприятиме боротьбі із безкарністю, яка є однією з найгостріших проблем.

Прикро, але реаліями журналістської роботи в Україні є фізична агресія та цькування у соцмережах, - відзначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Наші колеги уже змирилися з високим ступенем ризику, який став притаманним професії, але все ж через журналістську солідарність та громадський контроль над розслідуваннями ми прагнемо зробити професію безпечнішою.