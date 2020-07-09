Сербские СМИ обвинили Украину в причастности к протестам в Белграде

Сербские СМИ обвинили Украину в причастности к митингам в Белграде из-за усиления карантина, сообщив о "наемниках из Украины", которые протестуют в Белграде. Опровержение этим словам обнародовало посольство Украины в Сербии.

В частности, речь идет о сербском издании Alo, которое выпустило публикации под названием "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов", которое сразу же распространили российские издания.

Так, посольство Украины в Сербии опровергло информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, которую распространили в сербских СМИ. Посольство в своем заявлении призывает журналистов не распространять ложь.

"В эти дни российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяют информацию о якобы "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии", — говорится в заявлении.

Посольство подчеркнуло, что Украина не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии, поэтому просит сербские СМИ не распространять неправдивую информацию об Украине и украинцах.

"Посольство Украины не имеет информации об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии", — отметили в посольстве.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на протесты, Белград усилил карантин, но не ввел коммендансткий час.