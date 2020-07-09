подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Сербские СМИ обвинили Украину в причастности к протестам в Белграде
09 июля 2020, четверг, 21:04 1461
Мир 2020-07-09T21:05:10+03:00
Українські Новини
Сербские СМИ обвинили Украину в причастности к протестам в Белграде

Сербские СМИ обвинили Украину в причастности к протестам в Белграде

Елизавета Кесельман
Украина, СМИ, Сербия, Обвинения, Протесты, Митинги
Протесты в Белграде. Скриншот: youtube
Протесты в Белграде. Скриншот: youtube

Сербские СМИ обвинили Украину в причастности к митингам в Белграде из-за усиления карантина, сообщив о "наемниках из Украины", которые протестуют в Белграде. Опровержение этим словам обнародовало посольство Украины в Сербии. 

В частности, речь идет о сербском издании Alo, которое выпустило публикации под названием "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов", которое сразу же распространили российские издания.

Так, посольство Украины в Сербии опровергло информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, которую распространили в сербских СМИ. Посольство в своем заявлении призывает журналистов не распространять ложь.

"В эти дни российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяют информацию о якобы "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии", — говорится в заявлении.

Посольство подчеркнуло, что Украина не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии, поэтому просит сербские СМИ не распространять неправдивую информацию об Украине и украинцах.

"Посольство Украины не имеет информации об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии", — отметили в посольстве.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на протесты, Белград усилил карантин, но не ввел коммендансткий час. 

Больше новостей о: Украина СМИ Сербия Обвинения Протесты Митинги

Сергей Лямец: среди сторонников закона "О медиа" ...
Несмотря на протесты, Белград усиливает карантин...
Канада запретила импорт щенков из Украины после ги...
В Белграде штурмовали парламент после объявления о...
Пожар в Луганской области локализовали
Канада запретила импорт щенков из Украины после гибели животных на борту самолета МАУ
Новости
Германия отказалась принять участие в министерской встрече G7 из-за Трампа, – СМИ 21:35
У Бойко требуют выгнать Резникова из Трехсторонней контактной группы за отказ от Минских соглашений 21:17
Сербские СМИ обвинили Украину в причастности к протестам в Белграде 21:04
После резкого похолодания вернется адская жара. Прогноз погоды на 10 июля 21:00
Министр сельского хозяйства будет назначен максимум в сентябре, — Зеленский 20:50
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Зеленский продал свой дом в Иванковичах за 13,5 млн грн 19:29
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok