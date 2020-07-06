В первом полугодии к журналистам применяли силу 40 раз, - НСЖУ

В июне Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ. Три из них связаны со съемками относительно несоблюдения карантина. Всего за 6 месяцев 2020 зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Половина пострадавших в июне - женщины, больше всего инцидентов произошло в Киеве.

Одно из самых возмутительных нападений произошло на съемочную группу программы "Касается каждого" телеканала "Интер" в Киеве. Результатом съемок интервью с 75-летней женщиной об издевательствах над ней со стороны ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко, ее оператора, повреждении телевизионной камеры, уничтожении микрофона.

Наиболее "рискованными" темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненко в Киеве. Протестующие препятствовали журналистской деятельности представителей отдельных СМИ (телеканалы "Newsone" и "ZIK", информагентство "Шарий.нет"), полиция должна активно вмешиваться и защищать журналистов от агрессии.

Во всех трех июньских инцидентах при съемке сюжетов о нарушении карантина пострадали женщины-журналисты. Как правило, нападающими выступают представители мелкого бизнеса, продавцы, предоставители тех или иных услуг и тому подобное.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявления агрессии к работникам СМИ и отмечают, что никакого оправдания нападениям на журналистов быть не может.

- Есть протест против карантинных ограничений, установленных властями, или общественные убеждения не являются основанием бросаться с кулаками на журналистов, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Нападения на журналистов - это грубая атака на свободу слова в Украине. В каждом случае рассчитываем на надлежащее расследование производств, оперативно открытых Национальной полицией.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.