Журналисты требуют не регулировать онлайн-медиа через Нацсовет телерадиовещания

Власть должна отклонить законопроект "О медиа", либо не регулировать ним печатные и онлайн-СМИ. Европейские обязательства Украины касаются определенного спектра аудио-визуальных услуг и не является оправданием, чтобы делать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания мега-регулятором всех украинских СМИ.

В этом убеждены известные журналисты, участники пресс-конференции, которая прошла в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ): председатель НСЖУ Сергей Томиленко, блогер, телеведущий Максим Назаров; журналистка, телеведущая, блогер Наталья Влащенко; президент Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов; блогер Сергей Лямец; основатель новостного телеграмм-канала Pavlovsky News Андрей Павловский, первый секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Каждый из участников является подписантом коллективного обращения к Президенту и Верховной Раде Украины с призывом отклонить законопроект "О медиа". Обращение уже подписали более 200 коллективов редакций национальных и региональных СМИ, журналистов и блогеров.

"Мы будем отстаивать и отстаиваем права журналистов и главное - прав граждан Украины на получение независимой информации, удобной или неудобной для любых политиков. Мы защищаем общественный интерес. Заявление протеста уже подписали более 200 коллективов редакций, и это заявление ежедневно пополняется новыми подписями. Главный призыв журналистского сообщества - не дорабатывать законопроект, а отклонить и честно начать диалог по реформированию", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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"Я ждала за год работы Президента и его команды видения будущего, видения развития информационной сферы, видения развития новой современной журналистики, - отметила телеведущая и блогер Наталья Влащенко, - Зато мы получили проекты закона "О фейках" ("О дезинформации") и "О медиа". Оказывается, власть интересует цензура и ограничения прав журналистов".

"Когда я вижу под заявлением подписи и "правильных" и "неправильных" журналистов, то есть, коллег, с которыми нас идеологически разрывали 6 лет, то прекрасно понимаю, что сейчас правильно и неправильно делают "Слуги народа", - убежден телеведущий и блогер Максим Назаров. - Члены команды Президента должны понимать, что бороться с журналистами - это хоть и традиция в Украине, это дело неблагодарное".

"Закрутить гайки" на рынке онлайн-медиа придумали украинские чиновники и депутаты. Европа этого от нас не требует, - отметил блогер и известный журналист по экономической тематике Сергей Лямец. - Вчера во время участия в онлайн-обсуждении законопроекта "О медиа" эксперт Совета Европы подтвердил, что жесткое регулирование онлайн-СМИ наравне с аудио-визуальными медиа является неоправданным".

"Полномочия Нацсовета (по вопросам телевидения и радиовещания), права журналистов, самоцензура, прозрачные и четкие критерии для штрафов и санкций - ответов на важные вопросы, которые тревожат журналистов и медиабизнес нет", - прокомментировал президент Украинской ассоциации медиа бизнеса Алексей Погорелов.

"Где украинские деньги для украинских медиа для украинцев? Эта история с законопроектом "О медиа" - это возможность, чтобы журналисты сообщили властям о своих реальных потребностях, чтобы улучшить информирование граждан, - убежден основатель новостного Telegram-канала PavlovskyNews Андрей Павловский. - Идти к западным фондам за поддержкой? Становиться "агентом иностранного государства" или другого государства? В Украине должна быть защита национальных интересов и продуманная политика поддержки развития украинских медиа".

"Почему законопроект не предусматривает ответственности Нацсовета за ошибочные решения, за злоупотребления, за убытки из-за превышения полномочий, как это сейчас предусмотрено в случае неправомерных действий налоговых органов?" - задалась вопросом первый секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Как отметили участники пресс-конференции, ограничить свободный обмен информацией или доступ к определенным онлайн-платформам невозможно в цивилизованной стране. Попытки ввести жесткое регулирование онлайн-медиа не соответствует европейским обязательствам Украины. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен оставаться регулятором линейных аудиовизуальных СМИ, из закона должны быть изъяты нормы регулирования печатных и онлайн-медиа.

Участники мероприятия призвали журналистов продолжать совместные действия, чтобы донести до Президента Украины позицию не допускать принятия законопроекта, который ущемляет свободу слова.

Напомним, что среди подписантов обращения против проекта закона "О Медиа" известные журналисты и блогеры Олеся Бацман, Соня Кошкина, Виктор Шлинчак, Дмитрий Гордон, Орест Сохар, Павел Елизаров, Александр Швец, Юрий Романенко, Денис Иванеско, Михаил Чаплыга, Роман Шрайк, Юлия Лымарь и другие.