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09 июля 2020, четверг, 11:55 111 Инфографика
Общество 2020-07-09T12:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина

В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина

Елена Новикова
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Карантин в Украине не могут смягчить в 8 областях. Фото: Pixies
Карантин в Украине не могут смягчить в 8 областях. Фото: Pixies

По состоянию на 9 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 8 июля Львовская и Одесская области снова признаны соответствующими критериям, Черниговская - не соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (62,95%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,30) и Черниговская (17,41) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,50%), Закарпатская (14,83%), Ивано-Франковская (11,51%), Ривненская (13,79%), Харьковская (11,50%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Донецкая (27,12%), Тернопольская (66,33%) области.

В Киеве заполненность составляет 35,58%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 113,45, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,05%, динамика составляет -34,91%.

Таблица готовности регионов Украины к смягчению карантина. Инфографика: МинздравТаблица готовности регионов Украины к смягчению карантина. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса падает, а заболеваемость продолжает расти - за сутки 810 инфицированных.

Ранее в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

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