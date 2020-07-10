У трех знаков зодиака возможны проблемы со здоровьем сегодня, — астролог

В то время, как четверг звезды сулили успех Близнецам, Девам и Водолеям, в пятницу у Тельцов, Весов и Козерогов возможны проблемы со здоровьем. Подробнее о том, чего следует остерегаться представителям этих знаков зодиака 10 июля, расскажут Українські Новини.

Телец

В этот день звезды настоятельно рекомендуют Тельцам задуматься о своем питании. Не перекусывайте на ходу: так есть шанс не только съесть гораздо больше, но и не получить всей пользы от пищи. Кроме того, такие перекусы могут привести к проблемам с пищеварением.

Весы

В этот день организм Весов может быть особенно чувствителен к отрицательному воздействию городской среды. Поэтому неудивительно, если из-за плохого воздуха к вечеру у них могут возникнуть сильные головные боли. Звезды советуют по возможности уехать из города.

Козерог

В этот день Козерогам следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку в пятницу они могут столкнуться с повышенным артериальным давлением. Также звезды советуют не перетруждаться на работе и больше отдызать. Кроме того, не забывайте о свежих овощах и фруктах: они помогут насытить организм витаминами.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует, что к выходным температура воздуха повысится до 28-31 градуса, но уже с начала следующей недели температура воздуха снова вернется в комфортные пределы.