Жаркие июльские премьеры. Топ-5 сериалов, которые выйдут в следующем месяце

Лето находится в самом разгаре и радует глаз новыми премьерами в киноиндустрии. Несмотря на то, что все еще продолжается карантин, украинцы могут порадоваться новинками среди сериалов и фильмов. Українські Новини собрали топ-5 сериалов, ожидаемых в июле.

Академия "Амбрелла" (Netflix)

31 июля, пятница

Академия Амбрелла 2 сезон — история супергероев, которые все детство и юность провели вместе, а потом и думать о друг друге забыли, после успеха первого сезона получила продолжение. Это проект от Netflix, продолжение которого ожидают большинство. Героями этого сериала является команда людей с суперспособностями, родившихся в один и тот же день при очень странных обстоятельствах

Несмотря на то, что первый сезон и закончился уничтожением Земли, семеро супергероев стараниями Номера Пятого успели телепортироваться в безопасное место.

Комната 104 (HBO)

23 июля, четверг

Этот сериал создан медиа компанией HBOи представляет собой сборник историй, никак не связанных между собой по смысловому наполнению. Объединяет их лишь то, что эти истории написаны про людей, останавливающихся в одном и том же номере отеля – в номере 104.

Каждый эпизод повествует о новых людях. У каждых последующих постояльцев к моменту их вселения в номер наболели какие-то проблемы, о которых и ведется речь в очередной серии. Кого в этом номере только не побывало. Здесь были и маньяки, и убийцы, и просто не сошедшиеся характером парочки.

Эпоха живых мертвецов (Amazon)

15 июля, среда

Соединенные Штаты находятся в блокаде. Весь мир ограничил с ними как связь, так и прочее сношение. Страна будто бы находится под информационным и физическим колпаком. Любое судно, отошедшее от берегов государства на положенное расстояние, тут же уничтожается. Любой, кто пытается пересечь границу с соседними странами пешком, на авто или на самолете также подлежит немедленному уничтожению. Дело в том, что США поедает изнутри вирус вампиризма, и остальное мировое сообщество, дабы не допустить заразу на свою территорию, вынуждено убивать все, что выползает с территории этого некогда самого могучего государства.

Нынешнее Соединенные Штаты Америки разделены на две части. В восточной зоне властвуют вампиры, на пропитание которым люди должны ежедневно сдавать кровь. Западная территория является бесконтрольной, и именно сюда по воле стечения обстоятельств занесло дочку одного из главных современных вурдалаков.

Ханна (Amazon)

3 июля, пятница

Сериал о мести, растянутой на долгие годы. И орудие мести, которое, успев вырасти до 16 лет, отлично себя показало. 16 лет назад Марисса Виглер, руководящая особым засекреченным подразделением ЦРУ, пытающимся при помощи вмешательства в геном человека вывести все тех же, набивших оскомину, суперсолдат, стала причиной смерти матери Ханны. Ее мать вместе с отцом проникли в лабораторию и выкрали ее, но мать в процессе спасательной операции, погибла. Как были устранены и прочие женщины, новорожденных детей, которых прибрало к рукам ЦРУ.

Девочка по имени Ханна в совершенстве владеет несколькими зарубежными языками, в рукопашке даст фору Чаку Норрису, в стрельбе – хоть сейчас на Олимпиаду. Сильна, вынослива, изворотлива и умна. Но совершенно ничего не знает о современных технологиях, равно как и о том, как жить и вести себя в социуме.

Жизнь в альтернативном мире с нуля (TV Tokyo)

8 июля, среда

Второй сезон этого аниме-сериала также был перенесен на более поздние сроки в связи с пандемией, вызванной коронавирусом.

Главного героя зовут Субару Нацуки, который попал в параллельный мир, где вовсю имеет место быть магия, и который населен сказочными существами. Еще не полностью придя в себя, он натыкается на грабителей, от которых ему помогает спастись местная полуэльфийка Эмилия с подручным духом Паком. Одна из воровок-сирот по заказу опасной колдуньи украла у нее медальон, и теперь та разыскивает ее, в чем Субару берется ей помочь.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в прокат покажут турецкий сериал "Госпожа Фазилет и ее дочери".

Кроме того, 2 июля в украинский прокат выйдет испанская комедия "Чемпионы".