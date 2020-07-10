У представників трьох знаків зодіаку можливі проблеми зі здоров'ям сьогодні, — астролог

Тоді як четвер зірки обіцяли успіх Близнюкам, Дівам і Водоліям, в п'ятницю у Тельців, Терезів та Козерогів можливі проблеми зі здоров'ям. Докладніше про те, чого слід остерігатися представникам цих знаків зодіаку 10 липня, розкажуть Українські Новини.

Телець

У цей день зірки наполегливо рекомендують Тельцям задуматися про своє харчування. Не їжте на ходу: так є шанс не тільки з'їсти набагато більше, але і не отримати всієї користі від їжі. Крім того, такі перекуси можуть привести до проблем з травленням.

Терези

У цей день організм Терезів може бути особливо чутливий до негативного впливу міського середовища. Тому не дивно, якщо через погане повітря до вечора у них можуть виникнути сильні головні болі. Зірки радять по можливості виїхати з міста.

Козеріг

В цей день Козерогам слід відмовитися від підвищених фізичних навантажень, оскільки в п'ятницю вони можуть зіткнутися з підвищеним артеріальним тиском. Також зірки радять не перепрацьовувати на роботі і більше відпочивати. Крім того, не забувайте про свіжі овочі та фрукти: вони допоможуть наситити організм вітамінами.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик прогнозує, що до вихідних температура повітря підвищиться до 28-31 градуса, але вже з початку наступного тижня температура повітря знову повернеться в комфортні межі.