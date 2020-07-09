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09 июля 2020, четверг, 05:15 94
Lifestyle 2020-07-09T06:30:03+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака добьются успеха во всех делах сегодня, — астролог

Три знака зодиака добьются успеха во всех делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 9 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 9 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в среду Раки, Стрельцы и Рыбы сталкивались с трудностями, в четверг положение звезд свидетельствует о том, что Близнецы, Девы и Водолеи легко смогут добиться успеха во всех делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В четверг Близнецам не следует сидеть сложа руки. Звезды сулят им успех во многих начинаниях. Представители этого знака могут решительно действовать, чтобы достичь запланированной цели, могут смело проявлять инициативу и не бояться идти против установленных правил. К концу дня не исключены приятные новости, полученная информация будет полезной, окажется как нельзя кстати.

Девы

Дев ждет хороший день, в течение которого они без проблем смогут решить все важные вопросы. У них появится возможность и отдохнуть после трудового дня, приятно провести время в кругу близких. События в четверг будут развиваться своим чередом, можно также заниматься несколькими делами одновременно. Звезды уверяют, что представители этого знака добьются необходимых результатов без лишних хлопот, основные планы в этот день будут реализованы.

Водолеи

В четверг Водолеев ждет успех в делах, перед ними откроются хорошие перспективы. В этот день можно браться за новые проекты, сложные дела и решать важные вопросы. Также в это время не отбрасывайте в сторону личную жизнь. Если вы одиноки, можно знакомиться с новыми людьми и развивать существующие отношения с партнером. У семейных пар ссор не предвидится, отношения будут выстраиваться легко и гармонично.

Как сообщали Українські Новини, на востоке и севере Украины ожидаются дожди 9 июля.

Также в июле ожидается несколько астрономических явлений.

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