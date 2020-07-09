Луганщина в огне. Как проходила спасательная операция по ликвидации масштабных пожаров

Черные обломки и обугленные стены - более сотни домов сгорели, густая дымовая завеса застилает небо и солнце, а гарь в воздухе печет горло, на трассе дышать и вовсе нечем – в буквальном смысле. 7 июля масштабные пожары в Луганской области охватили более 5 тыс. га леса и из-за сильных ветров перекинулись на села: Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Еще одно чрезвычайное происшествие в веренице небывалого для Украины количества катастроф за одно полугодие. Плачевная картина напоминает ситуацию, которая возникла совсем недавно – в апреле этого года, когда масштабные пожары охватили Черниговскую и Житомирскую области – пыль, гарь, обеспокоенные люди, теряющие свои жилища. Для Министерства внутренних дел 1-е полугодие 2020 года – просто аврал: казалось бы, вот недавно горела Черниговщина и Житомирщина, и вот на днях спасатели разбирали завалы дома на Позняках, казалось бы только вчера министр внутренних дел на западе Украины курировал операцией по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с затоплением 2 областей, теперь опять пожары – теперь горит восток Украины. В район прибыл Президент, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), конечно, министр внутренних дел Арсен Аваков.

На месте ликвидации последствий пожара развернут пункт жизнеобеспечения, созывается заседание оперативного штаба: на стол перед украинским правительством ложатся карты с отмеченными очагами возгорания: наиболее беспокоят 3 точки, которые необходимо локализировать. За ходом работ наблюдает Президент, в окружении местных спасателей, он ознакамливается с ситуацией, рядом – министр Аваков, основная часть работы на его плечах. Тут и Нацгвардия, и Вооруженные силы, - близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных властей – отдельная опасность. Тут и пару сотен полицейских, и колоссальные объемы техники. Чуть позже выясняется: к тушению огня привлечено более 1 200 сотрудников ГосЧС в режиме 24/7, и 293 единицы техники, которые, как сообщил глава МВД, пришлось передилоцировать из 4 областей Украины: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской, - силами местной техники справиться не удалось. Начинается комплексная операция.

"Утром с секретарем СНБО, главами ГосЧС, Нацполиции Украины работаем на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе, совершили воздушный мониторинг районов возгорания", - сообщил Аваков.

Спасатели отправились в самый эпицентр пожара, полицейские – эвакуируют местных жителей в безопасное место, десятки пострадавших везут в больницу. Реагируют слаженно. Только из Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировано 34 человек. К сожалению, не обошлось без жертв – 5 человек погибло: трое, сообщила полиция, попросту задохнулись, проезжая возле зоны огня, еще один - скончался в больнице от 70% ожогов. Острой остается опасность мародерства, - для охраны общественной безопасности и порядка районы патрулируют дополнительные мобильные группы полицейских.

Что касается огня - где невозможно привлечь наземную технику – задействована пожарная авиация. За день было сброшено 16 тонн воды: "С 11:00 решением штаба ООС разрешено использование пожарных самолетов", - сообщил глава МВД. Он также прокомментировал работу следователей: "Рассматриваем 3 версии – неосторожное обращение с огнем, возгорание в результате погодных условии и умышленный поджег". Точнее покажет дальнейшая экспертиза, но "уголовное дело предварительно возбуждено по статье, предусматривающей нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к гибели людей", - сообщила Нацполиция.

Пожары также повредили и коммуникации. Порядка 1 тыс. абонентов остались без электроснабжения, без газа - 1 291 абонент.

До конца дня источники возгорания локализированы, так что опасность дальнейшего распространения огня в случае, если вновь поднимется ветер, позади. Но огонь уже оставил часть местных жителей "под открытым небом" - без жилья и средств. По результатам заседания правительства 8 июля и совещания с премьер министром оперативно принимается решение по выделению компенсации пострадавшим. Президент Владимир Зеленский при этом озвучил предварительную цифру в 50 млн гривен в помощь людям.

"Каждая семья, оставшаяся без дома, получит компенсацию по 300 тыс. гривен, а каждой пострадавшему выделят по 20 тыс. гривен на поддержку. Родственникам погибших обязательно предоставят отдельные выплаты", - пообещал Президент.

По итогу – работы продолжаются, продолжаются слаженно, в большей части успешной благодаря опыту именно министра внутренних дел. Но глядя на ситуацию в стране, нас в этом году может ожидать еще не одно чрезвычайное происшествие, да и опасность пожаров остается высокой, так как зима была чрезвычайно сухой.