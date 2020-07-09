В Киевской области уменьшается количество новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 8 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 2 895.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 9 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 895 случаев

заболевания коронавирусом. В том числе у 241 ребенка и у 513 медицинских работников. За сутки подтверждены 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 1 до 12 лет и у 39 взрослых... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 55 больных", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киево-Святошинском районе и Бородянке - по 9 случаев.

Также в Березани зафиксировано 5 случаев, в Борисполе - 4, в Вышгороде и Обуховском районе - по 3, в Ирпене, Белой Церкви, Фастове, Коцюбинском, а также в Белоцерковском, Вышгородском, Бородянском, Ставищенском и Броварском районе - по 1.

За прошедшие сутки госпитализировано 6 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Всего был госпитализирован 581 человек.

Выздоровели 1 650 человека, в том числе 143 ребенка.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 331 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 40 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 44 человека до 2 853.

Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Киеве 8 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 872, умерших - на 3 человека до 122.

8 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 810 до 51 224, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 327 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 0,37%, количество новых летальных случаев - снизилось на 8,7%.