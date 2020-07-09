подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июля 2020, четверг, 16:33 1479
Общество 2020-07-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
В Киевской области уменьшается количество новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего

В Киевской области уменьшается количество новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего

Кира Молчанова
Киевская область, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 8 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 2 895.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 9 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 895 случаев

 заболевания коронавирусом. В том числе у 241 ребенка и у 513 медицинских работников. За сутки подтверждены 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 1 до 12 лет и у 39 взрослых... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 55 больных", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киево-Святошинском районе и Бородянке - по 9 случаев.

Также в Березани зафиксировано 5 случаев, в Борисполе - 4, в Вышгороде и Обуховском районе - по 3, в Ирпене, Белой Церкви, Фастове, Коцюбинском, а также в Белоцерковском, Вышгородском, Бородянском, Ставищенском и Броварском районе - по 1.

За прошедшие сутки госпитализировано 6 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Всего был госпитализирован 581 человек.

Выздоровели 1 650 человека, в том числе 143 ребенка.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 331 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 40 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 44 человека до 2 853.

Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Киеве 8 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 872, умерших - на 3 человека до 122.

8 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 810 до 51 224, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 327 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 0,37%, количество новых летальных случаев - снизилось на 8,7%.

Больше новостей о: Киевская область коронавирус в Украине статистика коронавируса Коронавирус в Киевской области

Заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать...
Количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось...
В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемост...
В Киевской области постепенно уменьшается количест...
"Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку", - Порошенко Путину через два месяца после Дебальцево
Наиболее критическую стадию экономического кризиса Украина прошла, – Марченко
Новости
Во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за запланированного сокращения 17:02
Болгарию и Хорватию допустят к первому этапу вступления в еврозону, — СМИ 17:00
Владимир Зеленский и Арсен Аваков в зоне пожаров в Луганской области. Фото: пресс-служба
Луганщина в огне. Как проходила спасательная операция по ликвидации масштабных пожаров 16:55
Facebook удалил десятки аккаунтов, занимавшихся политической пропагандой 16:49
Днепровский завод минудобрений просит Зеленского не допустить его вытеснения с рынка импортерами 16:45 Документ
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен 11:29
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет. Список направлений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok