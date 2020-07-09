Смертность от коронавируса падает, а заболеваемость продолжает расти - за сутки 810 инфицированных

8 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 810 до 51 224, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 327 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 0,37%, количество новых летальных случаев - снизилось на 8,7%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 9 июля в Украине зарегистрированы 51 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 327 летальных, 23 784 пациента выздоровели.

За сутки зафиксированы 810 новых случаев, выздоровели 665 человек, умер 21 человек.

Таким образом, 8 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 810 против 665.

Количество новых случаев заболевания 8 июля составило 1,6% от общего количества заболевших на 7 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 9 июля составило 26 113 человек, что на 0,48% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (6 681), в Киеве (5 872) и Черновицкой области (5 074).

В Ривненской области зафиксировано 4 380 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 622 случая, в Киевской - 2 895, в Волынской - 2 875, в Ивано-Франковской - 2 857, в Харьковской - 2 521, в Тернопольской - 2 153, в Одесской - 2 052, в Винницкой - 2 021, в Житомирской - 1 500, в Днепропетровской - 1 130 случаев.

865 случаев выявлены в Хмельницкой области, 749 случаев - в Донецкой, 707 случаев - в Черкасской, 669 случаев - в Кировоградской, 605 случаев - в Запорожской, 585 случаев - в Черниговской, 465 случаев - в Николаевской, 328 случаев - в Сумской, 327 случаев - в Полтавской, 201 случай - в Херсонской и 90 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса за сутки.

Ранее ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса.