В Киеве на 11 пляжах обнаружили кишечную палочку. Где нельзя купаться

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве провело санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева и нашло ряд несоответствий требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

Так, сообщается, что несоответствия нашли по следующим показателям:

превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга" (озеро Радуга, ул. Радужная), "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга" (Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская), "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и" Водоворот";

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";

наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";

водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица ".

Несоответствия также выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

общее микробное число: пляж "Вербный";

наличие общих кругу форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",

марганец: пляж "Центральный".

Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуютю

Исследования проведены Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Ранее Українські Новини рассказывали о том, какие пляжи в Киеве открылись с 15 июня и где они находятся.

Также с 20 июня официально разрешили купаться на пляжах.